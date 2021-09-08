Galatasaray, Assunçao'yu kiraladı! Brezilyalı oyuncu İstanbul'a geldi

Galatasaray, Portekiz ekibi Famalicao'nun orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Assunçao İstanbul'a geldi.

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Galatasaray 6 numara için transfer çalışmalarını tamamladı. Transfer döneminin son gününde sarı kırmızılılar Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'da forma giyen 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladı.

Brezilyalı futbolcu sabah saatlerinde Galatasaray'ın twitter hesabını takibe almıştı.

Edinilen bilgiye göre Gustavo Assunçao, İstanbul'a geldi. Genç futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Sarı kırmızılılar, sağlık kontrolünün ardından evrakları transfer dönemi kapanmadan TFF'ye gönderecek.

Arda Turan babasıyla forma giydi

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun babası Paulo Assunçao, Atletico Madrid'te Arda Turan ile forma giymişti. Arda Turan, aradan geçen 9 sezonun ardından bu kez Paulo'nun oğlu Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

Assunçao kimdir?: 30 Mart 2000 Sao Paulo doğumlu olan 1.78 boyundaki Gustavo Assunçao, Brezilyalı futbolcudur. Porto alt yapısında futbola başlayan Gustavo Assunçao, 2008'de Atletico Madrid'e transfer oldu.

2019-2020 yılından bu yana Famalicao forması giyen 21 yaşındaki futbolcu 68 karşılaşmaya çıktı. Gustavo Assunçao, bu sezon 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 7 milyon Euro.