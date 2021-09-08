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Karabük'te feci olay! Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Karabük'te feci olay! Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

KARABÜK'ten gelen haber üzüntüye boğdu. Bir fabrikanın çatısında çalışan Ramazan Odabaş beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

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Karabük'te bir fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Organize Sanayi Bölgesinde demir ve çelik alanında faaliyet gösteren fabrikanın çatısında çalışan Ramazan Odabaş (52), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, fabrikada inceleme yaptı.

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