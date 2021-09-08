BIST 1.448
DOLAR 8,45
EURO 10,00
ALTIN 489,14
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Meslek ders kitapları ilk kez 'ücretsiz kitap' kapsamına alındı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Meslek ders kitapları ilk kez 'ücretsiz kitap' kapsamına alındı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde, eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin ardından meslek ders kitaplarının da ilk kez ücretsiz kitap kapsamına alındığını bildirdi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Özer, 47 alan ve 105 dalda eğitim veren 3 bin 156 meslek lisesinin bulunduğunu söyledi.

Özer, "Bu liselerde okuyan 9. sınıf öğrencilerinin meslek ders kitapları da artık ücretsiz olarak basılarak okulların açılışı ile birlikte masalarındaki yerini aldı. Böylece mesleki ve teknik eğitimde, eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin ardından meslek ders kitaplarını da ilk kez ücretsiz kitap kapsamına almış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

1 milyon 680 bin 92 kitap ücretsiz dağıtıldı
Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim yapılan 9. sınıflarda, 47 alanda kullanılacak 87 farklı meslek dersine ait 1 milyon 680 bin 92 kitabın hazırlanarak okullara ücretsiz dağıtıldığını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Ders kitaplarının hazırlanmasına, alanında uzman geniş bir eğitim kadrosu ile Nisan 2020'de başlandı ve değerler eğitimi de göz önüne alınarak, içerikler öğrencilerin daha fazla ve daha nitelikli uygulama yapmasını sağlayacak şekilde hazırlandı.

Ulusal bazda tüm öğrencilere sunulan içeriklerin, bilgiyi üreten, günlük hayatta kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan, üretimin her kademesinde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman gücü yetiştirmeyi sağlaması hedefimiz olmalıdır."

Meslek ders kitaplarında yenilik: Karekod uygulaması
Bakan Özer, meslek ders kitaplarına ilişkin bir yeniliği de paylaştı. "Ders kitaplarında yer alan uygulamaların anlaşılmasını kolaylaştırmak ve pekiştirilmesi için animasyon ve videolar, kitaplara karekod uygulaması ile ilişkilendirilmiştir." diyen Özer, öğrencilerin yapacağı uygulamaya ait karekodu okutarak, işe ait videoyu tekrar tekrar seyredebileceklerini, sonra uygulama aşamasına geçebileceklerini kaydetti.

Kitaplara dijital ulaşım için

Öğrencilerin ve öğretmenlerin, hazırlanan 87 adet 9. sınıf meslek dersi kitaplarına, dijital olarak "http://meslek.eba.gov.tr" ve "http://eba.gov.tr" adreslerinden ulaşabileceğini aktaran Özer, ayrıca 10. sınıflara ait 228 adet ders kitabının da dijital olarak "http://meslek.eba.gov.tr" adresinden temin edilebileceğini belirtti. Özer, 11. ve 12. sınıf alan dersleri ile seçmeli dersler ve sertifika ders kitaplarının ise hazırlanmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Süper meyve' kanseri öldürüyor! Eşi için yurt dışından getirdi Konya'da talep patladı
Foto Galeri 'Süper meyve' kanseri öldürüyor! Eşi için yurt dışından getirdi Konya'da talep patladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da yaşandı! Otoparkta geri manevra yaptığı otomobille 20 metreden yuvarlandı
Ankara'da yaşandı! Otoparkta geri manevra yaptığı otomobille 20 metreden yuvarlandı
Magnum çekilişi 2021 ne zaman bitiyor katılım son gün ne zaman?
Magnum çekilişi 2021 ne zaman bitiyor katılım son gün ne zaman?
Karabük'te feci olay! Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Karabük'te feci olay! Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Rekabet Kurumu Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'den alınan taahhütleri duyurdu
Rekabet Kurumu Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'den alınan taahhütleri duyurdu
16 yaşındaki Murat Covid-19'dan öldü! Acılı ağabeyinden gençlere aşılanma çağrısı
16 yaşındaki Murat Covid-19'dan öldü! Acılı ağabeyinden gençlere aşılanma çağrısı
Kocaeli’de, 7 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli’de, 7 kaçak göçmen yakalandı
DEVA Partisi'nden okulların kırtasiye listesine tepki: Pinpon topu bile isteniyor
DEVA Partisi'nden okulların kırtasiye listesine tepki: Pinpon topu bile isteniyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Tahminimce Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Tahminimce Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir
Bilim insanları 94 yıllık aradan sonra keşfetti! Çok nadir bulunuyor: Saatte 1 litre...
Bilim insanları 94 yıllık aradan sonra keşfetti! Çok nadir bulunuyor: Saatte 1 litre...
Mevlid Kandili ne zaman Diyanet 2021 dini günler takvimi
Mevlid Kandili ne zaman Diyanet 2021 dini günler takvimi