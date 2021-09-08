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Ankara'da yaşandı! Otoparkta geri manevra yaptığı otomobille 20 metreden yuvarlandı

Ankara'da yaşandı! Otoparkta geri manevra yaptığı otomobille 20 metreden yuvarlandı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Yusuf K.’nin, oturduğu apartmanın otoparkında geri manevra yaptığı otomobili 20 metreden yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Gezi Sokak'ta meydana geldi. Yusuf K.'nin, oturduğu apartmanın bahçesindeki otoparkta geri manevra yaptığı 06 DY 5700 plakalı otomobili, yamaçtan yuvarlandı.

20 metre takla atarak yuvarlanan otomobil, kayalıklarda durdu. Sürücü Yusuf K. ile yanındaki O.Ş. araçta sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yusuf K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı O.Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. O.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobil bulunduğu yerden vinçle alındı. 

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