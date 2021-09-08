BIST 1.448
DOLAR 8,45
EURO 10,00
ALTIN 489,14
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Ersin Düzen TFF'deki görevinden istifa etti! Şenol Güneş sözleri olay olmuştu

Ersin Düzen TFF'deki görevinden istifa etti! Şenol Güneş sözleri olay olmuştu

Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Abone ol

Ersin Düzen, Hollanda maçı sonrasında yaptığı paylaşım sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz'ın tepkisini çekmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 6-1 kaybedilen Hollanda maçı sonrasında yaptığı paylaşımın tepki çekmesinin ardından görevinden istifa etti.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Düzen, "Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir’e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ersin Düzen Hollanda maçı sonrası Şenol Güneş’e patladı: Z raporu alsak mı artık
ÖNCEKİ HABERLER
Turgay Güler'e mavi tık için başvurduğu Twitter'dan şoke eden cevap
Turgay Güler'e mavi tık için başvurduğu Twitter'dan şoke eden cevap
CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet yanıtı: İktidar medyası köpürtüyor
CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet yanıtı: İktidar medyası köpürtüyor
Ankara'da yaşandı! Otoparkta geri manevra yaptığı otomobille 20 metreden yuvarlandı
Ankara'da yaşandı! Otoparkta geri manevra yaptığı otomobille 20 metreden yuvarlandı
Magnum çekilişi 2021 ne zaman bitiyor katılım son gün ne zaman?
Magnum çekilişi 2021 ne zaman bitiyor katılım son gün ne zaman?
Karabük'te feci olay! Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Karabük'te feci olay! Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Rekabet Kurumu Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'den alınan taahhütleri duyurdu
Rekabet Kurumu Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'den alınan taahhütleri duyurdu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ofisinde alarm! Panik içinde ayrıldı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ofisinde alarm! Panik içinde ayrıldı
16 yaşındaki Murat Covid-19'dan öldü! Acılı ağabeyinden gençlere aşılanma çağrısı
16 yaşındaki Murat Covid-19'dan öldü! Acılı ağabeyinden gençlere aşılanma çağrısı
Kocaeli’de, 7 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli’de, 7 kaçak göçmen yakalandı
DEVA Partisi'nden okulların kırtasiye listesine tepki: Pinpon topu bile isteniyor
DEVA Partisi'nden okulların kırtasiye listesine tepki: Pinpon topu bile isteniyor