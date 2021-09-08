Turgay Güler'e mavi tık için başvurduğu Twitter'dan şoke eden cevap

Tugay Güler Twitter’a onaylı hesap olarak bilinen mavi tik başvurusu yaparken Twitter’dan "saygınlık kriterlerine uymadığı" gerekçesiyle olumsuz yanıt geldi. Tepki gösteren Güler, Twitter’a “Oldu olacak bir de küfür etseydiniz” diye yanıt verdi.

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Twitter, Turgay Güler’in onaylı hesap (Mavi tik) başvurusunu reddetti. Bu duruma bozulan gazeteci Turgay Güler Twitter’a verdi veriştirdi.

Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler Twitter’a mavi tik başvuru yaptığını ve başvurusunun reddedildiğini yazarken Twitter’dan gelen mesajı yayınladı.

"Saygınlık kriterlerimize uymuyorsunuz"

Twitter Turgay Güler’in başvurusunu “Twitter hesabının onaylanması için gönderdiğin isteği inceledik. Sağlanan kanıt saygınlık kriterlerimize uymadığı için bu hesap şu anda onaylanmayacak. Sonuç olarak, istekle ilişkili hesabın dikkate değer bir kişi, kuruluş veya marka olduğunu güvenilir bir şekilde onaylayamadık. Onaylanmakla ilgili yönergelerimizi gözden geçirmek istersen lütfen Yardım Merkezimize uğra. Bu hesabın ileride onay almak için iyi bir aday olduğuna inanıyorsan, 30 gün sonra tekrar göndermeni öneririz. Teşekkürler, Twitter" Cümleleriyle neden reddettiğini açıkladı.

"Küfür etseydiniz bari"

Aldığı cevap karşısında neye uğradığını şaşıran Turgay Güler ise Twitter’a “Oldu olacak bir de küfür etseydiniz!!! Twitter hesabımı onaylamamış bunu göndermiş. Yuh diyorum. Bu artık bir milli güvenlik sorunudur!” sözleriyle karşılık verdi.