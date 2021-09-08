Adıyaman'da köylü ormanda gezerken tesadüfen buldu yetkililer bölgede geniş çaplı araştırma yapacak
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, 65 milyon yıllık olduğu değerlendirilen deniz istiridyesinin fosili bulundu.
Boğazkaya Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Sırrı Kaya, köyün yakınlarındaki gezdiği esnada ormanlık alanda değişik yapıda bir taş gördü. Taşı alıp eve getiren Kaya, durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede bulunan taşın 65 milyon deniz istiridyesinin fosiline ait olduğunu tespit etti. Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede birçok fosilin daha olduğunu ve bölgede geniş çaplı çalışma yapılacağını bildirdi.
Yetkililer, söz konusu canlının Kretase döneminden Kuvaterner dönemine kadar yaşadığını belirtti.
Kaya, AA muhabirine, köyün etrafında buna benzer taşları çokça gördüğünü ancak bunun fosil olduğunu bilmediğini dile getirdi.