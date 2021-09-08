Adıyaman'da köylü ormanda gezerken tesadüfen buldu yetkililer bölgede geniş çaplı araştırma yapacak

Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede bulunan taşın 65 milyon deniz istiridyesinin fosiline ait olduğunu tespit etti. Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede birçok fosilin daha olduğunu ve bölgede geniş çaplı çalışma yapılacağını bildirdi.