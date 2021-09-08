Gazeteci Nasuhi Güngör: Evet CHP oyunu arttırdı

Gazeteci Nasuhi Güngör, yüzde 7 seçim barajının açıklanmasıyla Türkiye'de seçim startının verildiğini söyledi.

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Gazeteci Nasuhi Güngör, yüzde 7 seçim barajının açıklanmasıyla Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiğini söyledi.

Habertürk'te Kübra Par'ın 'Açık ve Net' programına katılan Güngör, "Barajın ilanıyla Türkiye seçim sath-ı mailine girdi. Kürt seçmeni dikkate almayanın seçim kazanması zor. Millet İttifakı'nda adaylık meselesi sandığımızdan daha ciddi sonuçlar doğurabilir" dedi.

"CHP oylarını yükseltti''

CHP'nin oylarının arttırdığına dair dikkat çeken yorumda da bulunan Güngör, "Cumhuriyet Halk Partisi oldukça iyi bir ivme yakaladı ve oyunu arttırıyor. Sahada böyle bir gerçeklik var. CHP'nin oyları arttıkça da bu bilgiler sayın Kılıçdaroğlu'na geliyor. Bu süreçte daha önce hiç olmayan bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusu hız ve ivme kazandı" diye konuştu.

"Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor''

Ayrıca yaşanan bu gelişmeler kapsamında İyi Parti Cihan Paçacı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video için "Tekil konuşma yapıyor, o konuşmayı yaparken bize sordu mu?" tepkisi üzerinden CHP ile İyi Parti arasında da bir gerginliğin olduğunu ifade eden Güngör, "Aslında sayın Cihan Paçacı'nın uyarısı dışında 1453 Fatih, Bizans şeklindeki benzetmede de sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu'na bir şey söylüyor. Dİyor ki: 'iki siyasi liderin çabasıyla aldık İstanbul'u' diyor. Ben o mesajın doğrudan doğruya sayın Kılıçdaroğlu'na verildiğini düşünüyorum. Akşener'in sayın İmamoğlu'nu kamuoyu önünde bu kadar parlatması sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok da sıcak bakmadığını gösterir" değerlendirmesinde bulundu.