Erzurum'da 3 kadından şok oyun! 'Zengin olacaksınız' deyip 1 milyon lira dolandırdılar

ERZURUM'da kolay yoldan zengin olmak ümidiyle birikimlerini sanal paraya yatırmak isteyen 15 kişi, 3 kadın tarafından toplamda 1 milyon lira dolandırıldı. Dolandırıcılara vermek üzere çekmek istedikleri kredi çıkmayınca kağıt üstünde boşanma gerçekleştiren karı-koca da mağdurlar arasındaki yerini aldı.

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İddiaya göre Erzurum’da Tuba P., Seda K. ve Birgül D. isimli 3 kadın çevrelerinde yaşayan tanıdıklarına “Bizim sanal para hesabımız var, paranızı bize verin kar sağlayıp size geri verilim” vaadiyle 15 kişiyi dolandırdı.

15 kişiden toplamda 1 milyon liraya yakın para alan kadınlar daha sonra mağdurlara ‘hesabımız hacklendi, paralar gitti’ bahanesini sundu. Dolandırıldıklarını o zaman anlayan 15 kişi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Yapılan soruşturmanın ardından bugün Erzurum Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk celsesi görülen davada tutuksuz sanıklardan Tuba P. SEGBİS aracılığıyla Ankara’dan duruşmaya katılırken diğer sanıklar salonda hazır bulundu.

Sanıklar sanal para ile uğraştıklarını fakat ana paranın bulunduğu hesabın hacklendiğini yineledi. Öte yandan kadınların 15 kişiyi ayrı bahanelerle dolandırdığı ortaya çıktı. Mağdurların bazılarına arabalarını bazılarına ise evlerini sattırdıkları tespit edildi.

"Kağıt üstünde boşanma"

Dolandırıcı Tuba P. Mustafa N.’nin eşi ile bankaya kredi çekmek için gitti ancak kocasının borçlarından dolayı kredi çıkmayınca Tuba P., kadına kocasından boşanmasını söyledi. Akşam eve gelen kadın, eşi Mustafa N.’ye kredi çekebilmek için kağıt üstünde boşanması gerektiklerini ifade etti.

Çektiği krediyi dolandırıcı kadına verdi

Durumu kabul eden Mustafa N. ile eşi adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdi. Boşanma işlemlerinin ardından kredi çekmek için bankaya giden kadın, parayı alarak Tuba P.’ye verdi. Daha sonra verdiklerini parayı geri alamayan Mustafa N. ve eşi boşandıklarıyla kaldı.

"200 bine yakın para yatırdım"

Mağdurlardan Murat E. ise kendilerine garanti verdikleri için inandıklarını ifade ederek, “Ne verirsek iki katını alacağımız söylendi. En kötü anaparaları alacağımızı söylediler. Sistem çökse dahi paramızı geri alacaktık. Garantili para dediler. Ayrı ayrı herkes kredi çekmiş. Ben ilk 50 bin çektim. Sonra havuz sıkıntıya girecek para yatırın dediler yine yatırdık. 200 bine yakın para yatırdım. Hacklendim dedi. Mahkemeye verdik hemen dolandırıldığımızı anladık. 1 milyon lira civarında para ortada yok. Üstelik bizi tehdit ediyordular. Paramızı istiyorduk gidip sizi şikayet ederim işten attırırım diyordular” dedi.