Deprem uzmanı Naci Görür İstanbul depreminin büyüklüğünü verdi! İki konuda uyardı!

Deprem Uzmanı Prof. Dr Naci Görür İstanbul için beklenen depremin şiddetini açıkladı ve uyarılarını iki başlıkta sıraladı.

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Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu toplum tarafından bilinmekte. Özellikle İstanbul depremine karşı uzmanlar son yıllarda uyarı üstüne uyarı yapıyor. Deprem konusundaki uyarılarıyla bilinen deprem uzmanı ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyasından paylaşarak beklenen depreme karşı yapılması gerenleri şöyle sıraladı:

Arkadaşlar bir seri tweet ile İstanbul’un depreme hazırlanması konusunda görüşlerimi özetleyeceğim. Devamlı sorup duruyorlar.

1-Deprem öncesi durum saptama:

Kent 7,2-7,6 büyüklükte deprem bekliyor. Yapı stoku büyük ölçüde deprem dirençli değil. Halk deprem konusunda yeterince bilinçli değil. Kentsel dönüşüm çalışmaları genellikle deprem odaklı değil ve operasyonda halk da pek yok. Çevre, koşulları itibariyle depreme hazır değil.

2- Depreme hazırlık:

Bunun için tüm kent bileşenlerinde hazırlık yapılmalıdır. Kent bileşenleri yönetim, halk, altyapı yapı stoku, çevre ve ekonomidir. Deprem öncesinde yönetim deprem tehlike analizini, risk yönetimi analizini ve afet yönetimi çalışmalarını yaparak hazır olmalıdır.

Deprem sonrasında da afeti en etkin şekilde yönetmelidir. Halk depremi nasıl karşılaması konusunda bilinçlendirilmelidir. Kentin tüm altyapısı (yol, köprü, tünel, baraj, kanalizasyon, su, doğal gaz şenekeleri, vb. deprem öncesi elden geçirilmeli ve deprem dirençli hale getirilmelidir.

Deprem sonrası bu yapılar hızla kontrol edilip tamir edilmelidir. Kentteki yapı stoku en riskli yerlerden başlayarak elden geçirilmeli, deprem dirençsiz olanlar güvenli hale getirilmelidir. Bu işin içinde halk da olmalı, onlara uzun süreli ve düşük faizli kredi sağlanarak teşvik edilmelidir.

Benzer tarama deprem sonrası yapılmalı ve binalar güçlendirilmelidir. Depremin aynı zamanda bir çevre felaketine dönüşmemesi için deprem molozlarının nasıl ve nereye döküleceği ve geri kazanım için ne yapılacağı önceden planlanmalıdır. Bunların bertarafı için akarsu, göl ve denizler asla düşünülmemelidir. Tehlikeli atıkların depremde çevreye saçılmaması için deprem öncesi önlem alınmalıdır.

Beklenen deprem Marmara Bölgesini ekonomik açıdan devre dışı bırakabilir. Bu da tüm ülkenin krize girmesi demektir. Tüm iş dünyası ekip ve ekipmanlarını deprem güvenli hale getirmeli ve devre dışı kalmamak için önlem almalıdır. Sevgiyle