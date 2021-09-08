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Muharrem İnce'ye hapis şoku! Bakın hakkındaki suçlama ne?

Muharrem İnce'ye hapis şoku! Bakın hakkındaki suçlama ne?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine 5 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye Silivri'deki Ergenekon ve Balyoz davaları döneminde katıldığı eylemler için 5 ay hapis cezası verildi. Muharrem İnce sosyal medya hesabı üzerinden cezaya isyan etti.

İnce paylaşımında, "Silivri'deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ'ye de size de yine direnir, yine direniriz" ifadelerini kullandı.

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