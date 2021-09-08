Selin Ciğerci eski hali nasıldı Selin Ciğerci erkek haline bakın

Son günlerin olaylı ismi Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra ile boşanacağı iddiası ile magazin gündeminde oturdu. Bu haberin ardından birçok kişi Selin Ciğeci'nin hayatını eski, erkek hallerini araştırmaya başladı. 36 yaşında olan Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmeden önce Bebek Okan adıyla ünlenmişti.

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Selin Ciğerci ile 6 yıldır birlikte olduğu ve 2019 yılında evlendiği futbolcu Gökhan Cıra ile cuma günü boşanıyor iddiası günün konusu oldu. Taşıyıcı annelik için başvuruda bulunduğunu söyleyen Selin Ciğerci'nin bu hamlesi şok etti. En büyük hayalim iyi bir anne olmak diyen Selin Ciğerci erkek olarak dünyaya geldi fakat cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek oldu. Bebek Okan lakabıyla ünlenen isim, Selin adını aldı ve hayatına Selin Ciğerci olarak devam ediyor.

Peki Selin Ciğerci kimdir, kadın olmadan önce nasıl görünüyordu, eski hali nasıldı? İşte Selin Ciğerci'nin babası, annesi ve ailesi hakkında merak edilenler...

Cinsiyet değiştirmesiyle hayatının da değiştiğini söyleyen Selin Ciğerci, ilk kez babasına cinsiyet değiştirmek istediğini babasına söylemesiyle evden kovulduğunu sonrasında yalnız başına kaldığını, neler yaptığını ve babasıyla nasıl barıştığını şöyle anlatmıştı...

Babasının kendisine söylediklerini unutamadığını söyleyen Ciğerci, "Senden bir şey olmaz diyerek evden kovduğunu" söyledi.

Babasının evden kovmasıyla neler yaşadığını ise Selin Ciğerci, şu sözlerle aktardı:

"O dönem aynada kendim görüntümle kavga ediyordum, zor şeyler yaşıyordum. Sonrasında babam beni 'evin bereketini kaçırıyorsun' deyip evden kovdu.

''Bende Taksim Harbiye'de yine cinsiyet değiştirmiş olan bir arkadaşımın yanına gittim bir süre orada kaldım ve onlar ne iş yapıyorsa ben de yaptım.''

''Tam 5 yıl ailemi görmedim. Tabi psikolojim falan kalmadı o arada. Sonra kardeşim beni gelip aldı, bana ev tuttu."

Ardından Armağan Çağlayan, "Peki babanla nasıl barıştın?" diye sorunca Ciğerci, bir hayli duygulandı:

"Erkek kardeşimin eşi vesile oldu bu duruma. Babamı da çağırdı ve ben yıllar sonra evime gittim. Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum. Üzerimde bir eşofman takımı vardı, mini etek falan giymemiştim. Bana, 'bunun için mi beş yıl beni görmedin' dedi."

Peki 6 yıldır birlikte olduğu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci kimdir, ne zaman erkek oldu ve erkek hali nasıldı araştırmaları ise başladı.

Şu sıralar DJ'lik yapan Selin Ciğerci 5 yıl önce cinsiyet değiştirme operasyonları ile kadın oldu. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 36 yaşında.

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti.

5 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirtmişti.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katılmış ve o dönem hareketleri ile çok konuşulmuştu.

Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti.

Selin Ciğerci'nin babası ile arası cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında açılmıştı. Uzun süre babasıyla görüşmeyen Ciğerci'nin babası da ünlü bir hazır giyim markasının sahibi.

Düğün öncesi baba evinden davul ve zurna ile ayrılan Selin Ciğerci'ye babası, gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer takmıştı.