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HDP cumhurbaşkanlığı için ortay adaya yeşil ışık yaktı! Mithat Sancar'dan açıklama

HDP cumhurbaşkanlığı için ortay adaya yeşil ışık yaktı! Mithat Sancar'dan açıklama

Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışması sürerken HDP'den ortak aday için olumlu yanıt geldi.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak, "HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı" dedi.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'nin ortak aday çıkarma fikrine açık olduğunu söyledi:

Sancar, şu ifadeleri kullandı: HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı. İki aydır sahada yaptığımız çalışmalarda seçimleri de konuştuk. Buralardan aldıklarımızı kurullarımızda tartışıp deklare edeceğiz.  

En sık karşılaştığım şikayet elektrik sorunu

En sık karşılaştığım şikayet elektrik sorunu. Bunun en önemli sebebi elektriğin özelleştirilmesinden sonra yaşananlar. Elektrik faturaları, tarımı bitirme noktasına getirdi. Elektrik konusunda çiftçiye destek sunulmalıdır. Faturalar ödenmeyince onlarca köyün elektriği kesiliyor. Çiftçinin sulama ihtiyacını karşılayacak planlamayı yapmak gerekiyor. Halkı düşünen bir yönetim olsaydınız planlama yapardınız. Kaynakları ranta, yandaşa, savaşa ve saraya aktarırsanız olacağı budur.

Afganistan konusu

Afganistan’da esas olan halkın ve kadınların haklarıdır. Taliban’ın yapacağı uygulamalarla halkın acılarını artıracağına dair kanaatimiz tamdır. İnsanların hayat haklarını ve yaşama şartlarını dikkate almak gerekiyor.

Eğitim

Pandemide eğitim çok kötü yönetildi. En kolay yol olarak iktidar okulları kapattı. Şimdi 50-60 kişilik sınıflar var. Mutlaka bu sayı azaltılmalı. MEB 100 bin öğretmen açığı olduğunu söylüyor, neden tayin etmiyor, neden kaynaklar buraya aktarılmıyor?

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