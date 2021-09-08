BIST 1.444
DOLAR 8,47
EURO 10,00
ALTIN 486,03
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme olasılığını gördüklerini belirterek “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız.” dedi.

Abone ol

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan’da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik açıklamalar yaptığını belirten Paşinyan, “Bu açıklamalarda Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme olasılığını görüyoruz. Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız. Böyle bir görüşmeye hazırız ve bunu daha da genişletebiliriz.” diye konuştu.

Paşinyan, söz konusu istişarelerle bölge bağlantılarının tüm yönlerde sağlanabileceğini anlatarak “Rusya bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu beyan etti. Avrupa Birliği, özellikle Fransa ve ABD de bu süreçle ilgileniyor. Hindistan ve Çin’in de bölgedeki ulaşımın tekrar hayata geçmesine yönelik yaklaşımları belli.” ifadelerini kullandı,

Ayrıca Paşinyan, bölgede kuzeyden güneye ulaşım koridoruna yönelik planların da İran ve Gürcistan’la yapılan görüşmelerde özel bir yer tuttuğunu sözlerine ekledi.

İlgili Haberler
Türkiye ve Azerbaycan askerlerinden ortak tatbikat Ermenistan ordusu tümüyle yenileniyor Rusya Kasım 2020'den beri....
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adıyaman'da köylü ormanda gezerken tesadüfen buldu yetkililer bölgede geniş çaplı araştırma yapacak
Foto Galeri Adıyaman'da köylü ormanda gezerken tesadüfen buldu yetkililer bölgede geniş çaplı araştırma yapacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Selin Ciğerci babası kimdir hangi markanın sahibi?
Selin Ciğerci babası kimdir hangi markanın sahibi?
Balıkesir'deki dehşet! Doktor Gülnur'u 20 kurşunla öldüren babasının akli dengesi yerinde çıktı
Balıkesir'deki dehşet! Doktor Gülnur'u 20 kurşunla öldüren babasının akli dengesi yerinde çıktı
Filistinli balıkçı pes etmedi yerel malzemelerle büyük bir tekne inşa etti
Filistinli balıkçı pes etmedi yerel malzemelerle büyük bir tekne inşa etti
Adıyaman'da Kovid-19 tedbiri! 105 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da Kovid-19 tedbiri! 105 ev karantinaya alındı
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: Yıl sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: Yıl sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir
HDP cumhurbaşkanlığı için ortay adaya yeşil ışık yaktı! Mithat Sancar'dan açıklama
HDP cumhurbaşkanlığı için ortay adaya yeşil ışık yaktı! Mithat Sancar'dan açıklama
Kocaeli'de sokakta dehşet! Kanlar içinde bıraktı! Müdahalede edenlere...
Kocaeli'de sokakta dehşet! Kanlar içinde bıraktı! Müdahalede edenlere...
Aft nasıl geçer evde ağız yarası aft tedavisi nasıl yapılır pratik yolu
Aft nasıl geçer evde ağız yarası aft tedavisi nasıl yapılır pratik yolu
Adana'da eşini bıçaklayıp kanlar içinde bıraktı! Son sözleri bakın ne olmuş
Adana'da eşini bıçaklayıp kanlar içinde bıraktı! Son sözleri bakın ne olmuş
Deprem uzmanı Naci Görür İstanbul depreminin büyüklüğünü verdi! İki konuda uyardı!
Deprem uzmanı Naci Görür İstanbul depreminin büyüklüğünü verdi! İki konuda uyardı!