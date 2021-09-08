Bir Cumhuriyet klasiği! Okullarda seçmeli Kur’an dersini dayatma olarak servis etti

Cumhuriyet gazetesi, seçmeli Kur’an-ı Kerim dersini dayatma olarak haberleştirerek, İslam düşmanlığını gözler önüne serdi.

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Cumhuriyet gazetesinin alışkanlık haline getirdiği 'okullarda din ve Kur'an derslerinin verilmesini' dayatma şeklinde haberleştirerek yayınladı.

Yeni eğitim-öğretim yılında muhalif medya kuruluşlarında klasik haline gelen "Okullarda din dersi skandalı, Kur'an-ı Kerim dersi skandalı" gibi haberler sonunda yayınlandı.

Eğitimin başlamasının 3. gününde Cumhuriyet gazetesi İslam düşmanlığını ortaya döktü.

"Kur'an dersi dayatması"

Okullarda, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin ders programlarında yer almasından rahatsız olan Cumhuriyet gazetesi, haberi "Okullarda 'Kur'an' dersi dayatması" olarak okuyucularına servis etti.