Koronavirüsten bile tehlikeli! Cenevre'deki kurum açıkladı: Yüz binlerce insan ölecek
Dünya genelinde koronavirüse karşı mücadele devam ederken diğer hastalıkların tedavisinde aksama yaşandı. Küresel bir yardım fonu yüz binlerce kişinin tedavi edilmeyen tüberkülozdan ölebileceğini açıkladı. İşte haberin detayları...
Cenevre merkezli bir küresel yardım fonu, yoksul ülkelerin sağlık sistemlerinde koronavirüs salgınının neden olduğu aksaklıklar nedeniyle yüz binlerce kişinin tedavi edilmeyen tüberkülozdan ölebileceğini açıkladı.
Özellikle Afrika ve Hindistan gibi ülkelerin hastanelerinde tüberküloz, AİDS ve diğer hastalıklar için kullanılan klinik, personel ve teşhis cihazlarının Covid-19 için konuşlandırılması sağlık sisteminde ciddi aksamalara neden oldu.
Yayınlanan 2020 yılı yıllık raporu ilaca dirençli tüberküloz tedavisi gören kişi sayısının %19 düştüğünü gösterdi. HIV önleme programları ve hizmetlerinde ise %11'lik bir düşüş bildirildi.
Yardım fonunun yöneticisi Peter Sands Reuters'a yaptığı açıklamada tüberküloz ve AİDS'den kaynaklı ölümlerin Covid-19'dan çok daha yüksek olacağını belirterek, "2020'de 2019'a göre yaklaşık bir milyon daha az insan tüberküloz tedavisi gördü ve korkarım bu kaçınılmaz olarak yüz binlerce insanın öleceği anlamına geliyor" dedi