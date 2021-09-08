Koronavirüsten bile tehlikeli! Cenevre'deki kurum açıkladı: Yüz binlerce insan ölecek

Yardım fonunun yöneticisi Peter Sands Reuters'a yaptığı açıklamada tüberküloz ve AİDS'den kaynaklı ölümlerin Covid-19'dan çok daha yüksek olacağını belirterek, "2020'de 2019'a göre yaklaşık bir milyon daha az insan tüberküloz tedavisi gördü ve korkarım bu kaçınılmaz olarak yüz binlerce insanın öleceği anlamına geliyor" dedi