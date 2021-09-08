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Milli Savunma Bakanlığı: Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı: Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı. İçişleri Bakanlığı ise Diyarbakır'da 2 teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.

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Terör örgütü PKK'ya bugün ağır darbe vuruldu. Fırat Kalkanı bölgesinde geçtiğimiz saatlerde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı yeni paylaşımında Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı girişimi hazırlığındaki 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Diyarbakır'da 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı ise "Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hâle getirildi.

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