BIST 1.434
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 487,69
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Medipol Başakşehir Stefano Okaka kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir Stefano Okaka kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Stefano Okaka'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Abone ol

Turuncu-lacivertli ekip, Udinese forması giyen Stefano Okaka'yı renklerine bağladı.

İtalyan forvet, kendisini 2+1 yıllığına Medipol Başakşehir'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

32 yaşındaki forvet, Udinese formasını 75 maçta terletmiş ve bu müsabakalarda 18 kez fileleri havalandırmıştı.

Okaka, daha önce Watford, Roma, Anderlecht, Parma, Fulham, Sampdoria gibi takımların da formalarını giymişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener, Hayrünnisa Gül'ü GİK'e alıp Genel Başkan Yardımcısı yapmak istedi!
Meral Akşener, Hayrünnisa Gül'ü GİK'e alıp Genel Başkan Yardımcısı yapmak istedi!
İsmail Demir duyurdu: 15 bin kişiye iş müjdesi
İsmail Demir duyurdu: 15 bin kişiye iş müjdesi
Niran Ünsal kaç yaşında aslen nereli kardeşleri kimdir?
Niran Ünsal kaç yaşında aslen nereli kardeşleri kimdir?
Antalya'da 7 saat ecel terleri döktürdü! Kendine kimseyi yanaştırmadı
Antalya'da 7 saat ecel terleri döktürdü! Kendine kimseyi yanaştırmadı
Millet İttifakı gerildi! CHP'den İYİ Parti'deki Kemal Kılıçdaroğlu tepkisine cevap: Maksadını aştı!
Millet İttifakı gerildi! CHP'den İYİ Parti'deki Kemal Kılıçdaroğlu tepkisine cevap: Maksadını aştı!
İstanbul'da feci motosiklet kazası 2 ölü! Birinin kafası koptu
İstanbul'da feci motosiklet kazası 2 ölü! Birinin kafası koptu
Salih Bademci kaç yaşında aslen nereli kiminle evli? Salih Bademci kimdir?
Salih Bademci kaç yaşında aslen nereli kiminle evli? Salih Bademci kimdir?
Ankara'da kötü kokuyu duyan ihbar etti! Eve giren ekipler şok oldu
Ankara'da kötü kokuyu duyan ihbar etti! Eve giren ekipler şok oldu
Mardin'de enişte katili bu kez kendi karısını katletti! Eli kanlı şahıs ölü bulundu
Mardin'de enişte katili bu kez kendi karısını katletti! Eli kanlı şahıs ölü bulundu
Çorum'da lüks cip yanarak kullanılmaz hale geldi
Çorum'da lüks cip yanarak kullanılmaz hale geldi