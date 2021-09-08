Medipol Başakşehir Stefano Okaka kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Stefano Okaka'yı renklerine bağladığını açıkladı.

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Turuncu-lacivertli ekip, Udinese forması giyen Stefano Okaka'yı renklerine bağladı.

İtalyan forvet, kendisini 2+1 yıllığına Medipol Başakşehir'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

32 yaşındaki forvet, Udinese formasını 75 maçta terletmiş ve bu müsabakalarda 18 kez fileleri havalandırmıştı.

Okaka, daha önce Watford, Roma, Anderlecht, Parma, Fulham, Sampdoria gibi takımların da formalarını giymişti.