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Exxen UEFA maç paketinin fiyatlarını açıklandı! Tartışma yarattı

Exxen UEFA maç paketinin fiyatlarını açıklandı! Tartışma yarattı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak spor paketini duyurdu.

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Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayıncısı olmasıyla büyük ses getirmişti. Acun Ilıcalı'nın kurucusu ve sahibi olduğu dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyordu.

Exxen'in spor paketi duyurusu Twitter üzerinden ve site üzerinden yapıldı. Buna göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL ile edinilebilecek. Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.  Taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı. 

Tartışma yarattı
Mevcut Exxen üyeleri de Exxen sitesi üzerinden giriş yaparak, ek spor paketi üyeliklerini yukarıdaki fiyatlar üzerinden güncelleyebilecekler. Fiyatlarla ilgili bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Reklamlı paketle ilgili yayın sırasında reklam olup olmayacağı merak konusu oldu. 

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