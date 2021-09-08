Putin'den Ukrayna'ya tepki: Provokatif eylem

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna yönetiminin Kırım Platformu adlı sözde zirveyi düzenlemesinin provokatif nitelikte olduğunu vurguladı.

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Michel, Ukrayna'daki durumu istişare etti.

Kırım'ın Rusya topraklarına dönüşü konusunun Mart 2014'te nihai olarak kapandığını belirten Rus lider, bu bağlamda Ukrayna yönetiminin 25 Ağustos'ta Kiev'de Kırım'ın geri alınması amacıyla gerçekleştirdiği Kırım Platformu adlı sözde zirvenin bir provokasyon olduğunun altını çizdi.

Putin, dolayısıyla AB'nin yarımadanın sakinlerine yönelik ayrımcı bir politika izlemeye devam ettiğine dikkat çekti.

'Kiev, üstlendiği yükümlülüklerden ısrarla kaçınıyor'

Putin ve Michel, Ukrayna krizinin ele alındığı bölümde çözüm için alternatifi olmayan bir temel teşkil eden 2015 tarihli Minsk anlaşmasının uygulanması amacıyla taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğine dikkat çekerken Rusya lideri, Kiev'in başta Donetsk ve Lugansk'la doğrudan diyalog kurulması ve Donbass'ın özel statüsünün hukuki zeminde tanımlanması olmak üzere üstlendiği yükümlülüklerden ısrarla kaçındığına vurgu yaptı.

'Kiev, üstlendiği yükümlülüklerden ısrarla kaçınıyor'

Putin ve Michel, Ukrayna krizinin ele alındığı bölümde çözüm için alternatifi olmayan bir temel teşkil eden 2015 tarihli Minsk anlaşmasının uygulanması amacıyla taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğine dikkat çekerken Rusya lideri, Kiev'in başta Donetsk ve Lugansk'la doğrudan diyalog kurulması ve Donbass'ın özel statüsünün hukuki zeminde tanımlanması olmak üzere üstlendiği yükümlülüklerden ısrarla kaçındığına vurgu yaptı.

Taraflar, ülkedeki durumun istikrara kavuşması, terör, aşırıcılık ve uyuşturucu suçlarının yayılması risklerinin önlenmesi için işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

'Putin, Dağlık Karabağ'da atılan adımlar hakkında bilgi verdi'

Görüşmede Dağlık Karabağ'daki durum da istişare edildi. Putin, Michel'in talebi üzerine 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü (Rusya, Azerbaycan, Ermenistan) anlaşmaların uygulanması kapsamında atılan adımlar hakkında bilgi verdi.