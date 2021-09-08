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Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür diledi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür diledi

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür dileyerek, 'hayatının en zor kararını aldığını' belirtti.

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 Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Afganistan’ı neden aniden terk ettiğini açıkladı. Gani 1990’lı yıllarda sokaklarda yaşanan çatışmaların tekrar etmesinden korktuğu için ülkeden ayrıldığını belirtti.

Eşref Gani açıklamasında ülkeyi terk emenin hayatının en zor kararı olduğunu belirterek Kabil'i ve 6 milyon vatandaşını korumak için bunun tek yol olduğuna inandığını ifade etti.

Gani beraberinde Afgan halkına ait olan milyon dolarlarla birlikte kaçtığı iddialarını yalanladı. Eşref Gani, Birleşmiş Milletler’in veya diğer bağımsız denetleme kurumların gözetiminde finansal soruşturmaya açık olduğunu belirtti. Ayrıca Gani, açıklamasında kendi yönetiminin sonunun kendisinden öncekilerle benzer şekilde sonuçlandığı için Afgan halkından özür diledi.

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