Alüminyum 13 yılın zirvesini gördü

Alüminyum, arz-talep dengesizliği üzerine, Gine'de yaşanan darbenin de etkisiyle ortaya çıkan yükseliş ivmesine devam etti. Fiyatlarda 2008 yılından bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Abone ol

Alüminyum Londra’daki işlemlerdae yüzde 1,8 günlük yükseliş kaydederken Nisan 2020’deki dip seviyesinden yüzde 90 arttı.

Fiyatlarda Çin’deki arz sıkışıklığı ve küresel toparlanma ile birlikte artan talep rol oynarken pazar günü alüminyum üretiminde önemli girdi olan boksit zengini Gine’de yaşanan darbe arz endişelerini artırdı.

Gine’deki siyasi kargaşaya rağmen analistler alüminyumun ton başına 3.300 dolarlık rekor seviyeleri kırabileceğini öngörüyordu.

LME’de ton başına alüminyum fiyatı yüzde 1,8 artışla 2 bin 807 dolara kadar yükseldi.

Boksit ülkesi Gine

2019 rakamlarına göre dünyanın en büyük boksit rezervi 7,4 milyar ton ile Gine’de. Gine'yi 5,1 milyar ton ile Avustralya ve 3,7 milyar ton ile Vietnam takip ediyor.

Gine’nin boksit ihracatı 2015 yılından 2020’ye gelindiğinde birkaç katına çıkarken, en büyük alıcı Çin’in alüminyum üretimindeki artış ciddi oranda etkili oluyor. 2021 yılı Ocak-Temmuz rakamlarına bakıldığında Çin’in boksit ithalatının yüzde 55’i Gine’den, yüzde 31’i Avustralya’dan geri kalan yüzde 14 gibi küçük bir oran ise diğer ülkelerden sağlanıyor. Fakat hem darbe haberleri hem de Çin Hükümeti’nin karbon emisyonuna dair aldığı üretimi azaltma planları ülkenin ihracatında 2021 yılında ciddi azalma gerçekleşmesi tahmin ediliyor.