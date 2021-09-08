Apple iPhone 13'ün tanıtım tarihi belli oldu! Eski renk geri dönüyor

Apple'ın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin tarih belli oldu!

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NTV'de yer alan habere göre, iPhone 13 ailesinin ne zaman tanıtılacağı merak konusu. Apple, iPhone'u eylül ayında tanıtmayı tercih ediyor. Şirket 14 Eylül'e bir Apple etkinliği planlıyor. Bu etkinlikte yeni iPhone 13'ün tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Apple'ın yeni modelin 13 Pro versiyonunda geliştirilmiş ultra geniş kamera kullanacağı belirtildi. Öte yandan iPhone'un 13 Pro ve 13 Pro Max modellerde LiDAR sensörü kullanacağı kesinleşti.

Ayrıca Apple'ın iPhone 13'ün kamerasında bir tasarruf hamlesi yaptığı aktarıldı. Apple, yeni iPhone ailesinin üst modellerinde eski bir rengi yeniden kullanacak. Şirketin 2021 sonuna kadar 90 milyon adet iPhone 13 üreteceği belirtiliyor. Yeni iPhone telefonun batıl inançlar gereği adının farklı olacağı iddia ediliyordu.

iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç gün var.

Şirket yeni iPhone 13'ü Eylül ayında tanıtacak.

Apple'ın 14 Eylül tarihine bir etkinlik plandağı belirtildi. Bu etkinlikte yeni cihazın tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son olarak üretim hedeflerini yükselten Apple'ın yeni iPhone için bir tasarruf adımı da attığı belirtiliyor.

Şirketin önceden montajlanmış kamera modülleri almaktan vazgeçtiği aktarıldı. Apple'ın parçaları alıp üreticisi Foxconn'a montajı yaptırmayı hedeflediği ifade edildi.

Böylece şirketin üretim maliyeti azalacak. Bu üretim azaltma maliyetlerinin yeni satılacak cihazlara nasıl yansıyacağı ise bilinmiyor.

Adı kesinleşti

Hollywood hikayelerinden de bilindiği gibi 13 sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir batıl inanç konusu.

Bu nedenle şirketin yeni iPhone ailesini 13 yerine 12S olarak adlandıracağı iddia ediliyordu.

Ancak yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen DuanRui yeni cihazların etiketine ait bir görsel paylaştı .

Görselde yeni ailenin iPhone 13 olarak adlandırıldığı görülüyor.

Eski renk geri dönüyor

Apple uzun süredir iPhone ailesinin üst modellerinde Rose Gold rengini kaldırmıştı.

Çok sevilen bu rengin yeni iPhone 13 ailesinin Pro ve Pro Max ailelerinde yeniden kullanılacağı iddia ediliyor.

Son yapılan sızıntılara göre iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde ise Sunset Gold ve Rose Gold isimli iki yeni altın renk seçeneği sunulacak gibi görünüyor.

Apple üretim hedeflerini yükseltti. iPhone 12 satışa çıktığı yılın sonuna kadar 75 milyon adet üretilmişti. Apple yüksek talep beklediği iPhone 13'te yıl sonu üretim hedefini 90 milyon adete yükseltti. Şirket yüzde 20'lik bu arz artışını sağlayabilmek için yeni üreticilerle anlaştı.

Cihaza ilişkin bir özellik kesinleşti. Yeni iPhone 13'te LiDAR sensörü kullanılacak.

Ancak LiDAR sensörü yeni iPhone 13 ailesinin hepsinde kullanılmayacak.

İddialara göre sensör iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde tercih edilecek.

Apple daha önce 2020 iPad Pro, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max cihazlarında LiDAR sensörü kullanmıştı.

Bu teknoloji kameranın nesnelere olan uzaklığını daha hızlı ve daha hassas ölçüyor. Bu da kameranın artırılmış gerçeklik ve gece çekimleri performanını artırırken 3D modelleme alanlarında kullanım imkanı sağlıyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 13 Pro serisinde yeni bir kamera kullanılacak.

DuanRui de en yeni kukla modele ilişkin görüntüleri paylaştı.