Antalya'da sınıfta fenalaşan lise öğrencisi yaşamını yitirdi

ANTALYA'da 11'inci sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16), derste kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Baba Bülent ve anne Ebru Dur, cenazenin alınması sırasında yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.

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ANTALYA'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 16 yaşındaki Efe Asaf Dur, ders sırasında fenalaştı. Öğretmeninin ihbarıyla okula gelen 112 Acil Servis ekipleri Dur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Dur'un cenazesi Antalya Adli Tıp morguna götürüldü.

Burada yapılan otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Dur'un cenazesi baba Bülent Dur, anne Ebru Dur ve yakınları tarafından morgdan alındı. Sinir krizi geçiren çift yakınlarının yardımıyla ayakta durdu. Efe Asaf Dur'un cenazesinin Kepez ilçesi Mazı Dağı'ndaki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.