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Dünya tarihinde ilk! Böyle festival görülmedi biletler 150 TL: Ücretsiz jilet dağıtılacak

Dünya tarihinde ilk! Böyle festival görülmedi biletler 150 TL: Ücretsiz jilet dağıtılacak

Saçı olmayan kişilerin kutlayacağı ilk Bald Fest (Kel Festivali) 13 Eylül'de New York'ta düzenlenecek. Festivalden elde edilen bütün kâr deprem yardımı olarak Haiti'ye gidecek.

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New York, dünya tarihinde ilk kez, saçı olmayan kişilerin buluşacağı 'Kel Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Brooklyn'in efsanevi yeraltı kulübü Rubulad'da gerçekleşecek ve Amerika'nın ulusal “Kellik Güzeldir Günü”nü kutlayacak festivali, sahne adı Kosha Dillz olan rapçi Rami Matan Even-Esh organize etti. Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Even-Esh, Bald Fest'i "kendi kaderini elinde tutma kutlaması" ve bugün başlayacak "moda haftasının zıttı" olarak nitelendirdi.

Rapçi, The New York Post'a festivalin herkese açık olduğunu "Saçları dökülenler, azalanlar; keller, saçkıranlılar, kel müttefikleri ve kellere ait işletmeler" diyerek belirtti. Etkinlikler arasında "bald mitzvah" (Yahudi oğlan çocuklarının reşit olma töreni bar mitzvah'la yapılan bir kelime oyunu), ünlü şarkıcı Pitbull'un taklit yarışması, kel müzisyenlerle canlı müzik ve kel soru-cevap yarışması yer alıyor. Ayrıca bir kel çarşısı ve ücretsiz jilet dağıtımı olacak.


Biletler 18 dolar
Festivale katılacak olan Instagram fenomeni Nicholas Heller, The New York Post'a "Bütün bu işlere yeniyim. Kafamı tıraş ettim. Saçlarım dökülüyordu" ifadelerini kullandı. Biletler kişi başı 18 dolar (yaklaşık 150 TL) tutarında ve etkinliğin internet sitesinden satın alınabilir. Saçınızı orada tıraş ederseniz giriş ücretsiz. Elde edilen bütün kâr deprem yardımı olarak Haiti'ye gidecek.


Milyonların yaşadığı sorun
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi'ne göre Amerika'da yaklaşık 50 milyon erkek ve 30 milyon kadın bir dereceye kadar saç dökülmesi yaşıyor. Burada, Birleşik Krallık'taysa Ulusal Sağlık Hizmeti tahminen 8 milyon kadının saç dökülmesi yaşadığını, erkek tipi kelliğinse 50 yaşına kadar tüm erkeklerin yaklaşık yarısını etkilediğini bildiriyor.

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