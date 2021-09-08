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Cumhuriyet Gazetesi Kur'an eğitimini dayatma olarak servis etti

Cumhuriyet Gazetesi Kur'an eğitimini dayatma olarak servis etti

Cumhuriyet Gazetesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da okullardaki din eğitimi için skandal bir haber servis etti. "Okullarda Kur'an dersi dayatması" diyerek paylaştığı haber büyük tepki topladı.

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Yeni eğitim-öğretim yılında muhalif medya kuruluşlarında klasik haline gelen provokatif haberler yine yayımlandı.

Geçmiş yıllarda oluğu gibi bu yıl da bu haberi en çok bekleyen yayın organları arasında yine Cumhuriyet Gazetesi vardı.

Okullarda Kur'an-ı Kerim, peygamberimizin hayatı ve temel dini bilgiler derslerinin ders programlarında yer almasından rahatsız olan Cumhuriyet Gazetesi, eğitimin başlamasının 3. gününde haberi, "Okullarda Kur'an dersi dayatması" olarak okuyucularına servis etti.

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