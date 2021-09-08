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Balıkesir Ayvalık ve Muğla Marmaris'te yanan ormanlar yeniden yeşile döndü

Balıkesir Ayvalık ve Muğla Marmaris'te yanan ormanlar yeniden yeşile döndü

BALIKESİR Ayvalık ve MUĞLA Marmaris'te yanan ormanlık alanlar ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden hayat buldu.

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için yurt genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle turizm bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası bu alanların farklı amaçlarla kullanılmamasına özel önem veriliyor.

Yangın sonrası alınan görüntüler geçmişte yangınlarla kül olan alanların yeniden nasıl yeşile dönüşmeye başladığını ortaya koydu. OGM tarafından Balıkesir Ayvalık ile Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınları sonrası yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı.

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