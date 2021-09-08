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Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı

Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı

Ayrılıkta zorluk çıkartan Sinan Gümüş'le ilgili karar netleşti. Transfer süreci bitene kadar nasıl bir teklif gelirse gelsin Sinan, gönderilmeyecek.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sinirlendiren Sinan Gümüş, sene sonuna kadar Dereağzı'nda bireysel çalışmalarını sürdürecek. Transfer bitimine saatler kala Sinan'la ilgili gelecek tekliflerin dinlenilmeyeceği belirtildi.

Altyapı ile çalışacak
Sinan Gümüş, altyapının olduğu Dereağzı'nda bireysel çalışmalarını gerçekleştirecek. 27 yaşındaki futbolcunun bir sezon boyunca forma giymeyeceği belirtildi.

"Sorun çıkartacağım"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Candaş Tolga Işık'ın programında, "İyi bir teklif geldi. Ama iki misli para istedi. Bize sorun çıkartana sorun çıkartırız. Mayısa kadar kulüpte tutacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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