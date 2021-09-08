AB'den Türkiye gibi aday ülkelerin katılım öncesi fonlarına onay

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Türkiye gibi aday ülkeler için yürütülen Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın üçüncü dönemi için (IPA III) 14,2 milyar avroluk bütçe ayrılmasını onayladı.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, aday ülkeler olan Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile potansiyel aday olan Bosna Hersek, Kosova ve İzlanda'ya 2021-2027 yıllarında sağlanacak Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın üçüncü dönemi (IPA III) fonlarına son onayın verildiğini bildirdi.

Söz konusu ülkelere AB bütçesinden 7 yıllık dönemde 14,2 milyar avro katılım öncesi mali destek sağlanacak. Fonlar ülkelerin gelecekte AB üyeliğine yönelik reformları gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.

IPA III kapsamındaki yardım performansa dayalı bir yaklaşımla birlikte adil paylaşım ilkesine uygun biçimde sağlanacak. Hukukun üstünlüğü, temel haklar, demokratik kurumlar, kamu yönetimi, ekonomik kalkınma ve rekabetçilik gibi alanlardaki reformlara özel önem verilecek.

Reform alanlarında gerileme olması veya ilerleme sağlanamaması durumunda yardımın kapsamı ve yoğunluğu değiştirilebilecek. Fonlar ülke zarfları yerine tematik önceliklere göre ayrılacak, önceki dönem IPA fonları gibi ülke bazlı kaynak tahsis edilmeyecek.

Bu aşamadan sonra söz konusu fonların Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından resmen onaylanması bekleniyor.