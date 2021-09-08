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ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden öğretmenliğe devam edecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden öğretmenliğe devam edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Northern Virginia Üniversitesinde öğretmenliğe devam edeceğini bildirdi.

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Beyaz Saray'daki görevleri haricinde tam zamanlı bir işte çalışan ABD'nin ilk First Lady'si Jill Biden, Good Housekeeping dergisine yaptığı açıklamada yerini başka bir şeyin alamayacağı bazı şeylerin olduğunu belirterek üniversiteye geri dönmek için sabırsızlandığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde bir yılı aşkın süredir İngilizce öğretmeni olarak çevrim içi eğitim veren Biden, 2009'dan beri çalıştığı Northern Virginia Üniversitesinde yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi.

Jill Biden, her zaman kariyere sahip bir kadın olmak istediğini belirterek, "Öğretmenlik sadece benim yaptığım bir şey değil. Ben buyum" ifadesini kullandı.

Ülke basınındaki bazı haberlerde Jill Biden'e Beyaz Saray'dan üniversiteye giderken ve kampüsteyken sivil polislerin eşlik edeceği kaydedildi.

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