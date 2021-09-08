Güney Kıbrıs'ta Atatürk'le ilgili kitap sayfasının yırtılması talimatına AK Partiden sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Eğitim Bakanlığının okullarda okutulan bir ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat vermesini kınadı. Dışişleri Bakanlığının da tepki gösterdiği olayın ardından söz konusu kitabın toplatılması yönünde karar alındı.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkililerinin ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesinin Rum yöneticilerinin Atatürk'ün temsil ettiği değerlere düşmanlığının ifadesi olduğunu belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'e ve Atatürk nezdinde Türk milletine yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz" ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu düşmanca tutum Atatürk'ün temsil ettiği 'yurtta sulh, cihanda sulh' yaklaşımına karşı çağ dışı bir yaklaşımdır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bu barbarca yaklaşımı Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşama iradesi noktasındaki tahammülsüz yaklaşımlarının da açık göstergesidir. Savaşta yenik düşen Yunanistan lideri Venizelos'un 1934'te savaşın galibi Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi tarihi bir gerçektir. Yunan ve Rum liderlere bu tarihi mirası hatırlatıyor ve yüzleşmeye davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapanlar karşılarında her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulacaktır. Mazlum milletlerin ilham kaynağı olan Atatürk'ü kimse ders kitaplarını yırtarak tarihten silemez."

Atatürk'ün anlatıldığı kitabı toplama kararı aldılar Rum basınında yer alan habere göre; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere İngilizce ders kitabının Atatürk'ün "Türkiye'nin Muhteşem Kahramanı" başlığı altında işlendiği 36'ncı sayfasının yırtılması talimatı verilen genelge ile ilgili yazılı açıklama yaparak kitabın 'uygunsuz' değerlendirildiğini ve tümden toplatılmasına hükmedildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da GKRY'nin okullarda okutulan bir ders kitabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimatın Rum yönetiminin Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) karşı 'çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi' ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, "GKRY'nin bu çağ dışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verilirken Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY'nin bu son eyleminin 'Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını' gösterdiği belirtildi.