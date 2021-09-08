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Eşref Gani: Afgan halkından özür diliyorum

Eşref Gani: Afgan halkından özür diliyorum

Afganistan halkına açıklama borçlu olduğunu belirten Gani, yaşadığı BAE'de düşüncelerini yazdı. Gani, yüklü miktarda parayla kaçtığı iddialarına değindi.

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Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle dönemin Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkesini terk etmişti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gani ve ailesini ağırladığını duyurmuş, Gani'nin ülkeden ayrılırken 169 milyon doları yanında götürdüğü şeklinde uluslararası basında haberler çıkmıştı.

"Açıklama borçluyum"
Yaşamını BAE'de sürdüren Gani, uzun süren sessizliğini Twitter adresinden bozdu. Gani, sözlerine "Afgan halkına, Taliban'ın beklenmedik bir şekilde şehre girmesinin ardından 15 Ağustos'ta Kabil'den aniden ayrıldığım için bir açıklama borçluyum." şeklinde başladı. "Parayla kaçtığı" şeklindeki söylentilerin doğru olmadığını söyledi.

Afganistan'dan neden ayrıldığını açıkladı
Ülkeden ayrılma nedenini açıklayan Gani, "1990'ların İç Savaşı sırasında şehrin yaşadığı aynı korkunç savaş ortamının tekrar yaşanmaması için ülkeyi terk etmemi tavsiye eden saray güvenliğinin ısrarı üzerine ayrıldım." dedi.

"Özür diliyorum"
Eski Afgan cumhurbaşkanı, Kabil'den ayrılmanın hayatındaki en zor karar olduğunu ancak silahların susması noktasında bunun tek yol olduğuna inandığını kaydetti.

"Farklı bir şekilde sonlandıramadığım için Afgan halkından özür diliyorum." diyen Gani, "Afgan halkına olan bağlılığım hiçbir zaman sarsılmadı ve hayatımın geri kalanında bana rehberlik edecek." ifadesini kullandı.

Eşref Gani, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Şimdi ayrılmama yol açan olaylar hakkında uzun bir değerlendirme yapmanın sırası değil. Yakın gelecekte onlara ayrıntılı olarak değineceğim. Ancak asılsız iddialara şu anda değinmem gerekiyor. Bu da Kabil'den ayrılırken Afgan halkına ait olan milyonlarca doları yanımda götürmemdir.

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