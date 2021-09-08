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Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı

Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı

Rusya, Aralık 2020'de meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü nedeniyle Antalya ve İzmir'den alımını durdurduğu domates ve biberlerle ilgili ithalat yasağını kaldırdı.

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Türkiye'nin Rusya'ya ithal ettiği ürünlerin başında gelen domates ve biberle ilgili Aralık 2020'de dikkat çeken bir karar alınmıştı. Rus tarafı, meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsünü gerekçe göstererek sevkiyatları durdurma kararı aldı. İthalat yasağıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Antalya ve İzmir'de yasağı kaldırdı
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithal edilmesine ilişkin kısıtlamayı kaldırdı. Sputnik'in haberine göre, Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ile biber sevkiyatına getirilen yasağı yarından itibaren kaldırdı.

"9 Eylül'de kaldırılacak"
Kurumdan yapılan açıklamada, "Rosselhoznadzor, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün verdiği garantiye istinaden 9 Eylül 2021 tarihinden itibaren Türkiye'nin Antalya ve İzmir kentlerinden domates ve biber ithalatına yönelik geçici kısıtlamaları kaldırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Virüsleri gerekçe gösterdiler
Rusya, Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ve biber tedarikine kısıtlamalar getirmişti. Karara gerekçe olarak, ürünlerde domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü görülmesini göstermişti.

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