Falakacı kargocu: Kırmızı koltuktaki karımdı

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan 'kadınlara falaka' olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Kayseri'de bir kargo firmasında çalışan Erkan T. falaka görüntülerinde yer alan kırmızı koltuktaki kadının eşi olduğunu ve görüntünün 12 yıl önce çekildiğini açıkladı.

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Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, falaka olayıyla günlerdir gündemden düşmeyen Erkan T. ilk kez konuştu.

Kayseri'de kargo çalışanı Erkan T.'nin maddi durumu olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde ayaklarını bağladığı kadınlara elindeki oklava ve plastik sopa ile vurduğu görülen Erkan T. hakkında soruşturma başlatıldı. Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı öğrenildi.

Kadınlardan biri eşiymiş

Falaka olayıyla gündeme gelen Erkan T. "Neler Oluyor Hayatta" programına konuştu. Görüntülerde görünen kişinin kendisi olduğunu kabul eden Erkan T., videoların bir kısmının 12 yıl önce çekildiğini ve kırmızı koltukta falakaya yatırdığı kadının eşi olduğunu söyledi.

"Canı yanacak illa ki"

Erkan T.'nin olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarında ise yapacaklarını kadınlara detaylı bir şekilde anlattığı, "Canın illaki yanacak falaka bu" dediği, şaşırana ceza verdiği, toplam 1 dakikalık 4 mola hakkı olduğu, ağlamanın serbest, bağırmanın yasak olduğunu yazdığı öğrenildi.