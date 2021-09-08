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Konya'da bıçaklı hırsızlık şüphelisi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Konya'da bıçaklı hırsızlık şüphelisi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

KONYA'da bir polis memuru, hırsızlık ihbarı üzerine gittiği adreste kaçarken yakaladığı S.U.'yu bıçakla saldırmak istemesi üzerine tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi. S.U.'nun 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından 20 kaydının olduğu öğrenildi.

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KONYA merkez Meram ilçesinde meydana gelen olayda; polis ekipleri aldığı hırsızlık ihbarı üzerine belirtilen adrese gittiğinde 3 kişinin motosikletle kaçmaya çalıştığını görünce 'dur' ihtarına bulundu. Kısa süren kovalamacanın ardından S.U., motosikletten inip bir polis memuruna bıçakla saldırmak istedi. Bunun üzerine polis memura da tabancayla ateş edip S.U.'yu sağ bacağından yaraladı. Diğer 2 şüpheli ise kaçtı.

Etkisiz hale getirilen S.U., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.U.'nun 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından 20 kaydının olduğu belirtildi. Polis, kaçan diğer şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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