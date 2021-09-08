Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen atamasının daha yapılacağını belirtti.

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Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili güzel haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğretmen ataması yapılacağını belirtti. Erdoğan, yeni yapılacak atamaların tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde de bulunduklarını sözlerine ekledi.

Müjdeyi Twitter'dan duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.