Sivas'ta marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
SİVAS'ta market alışverişi sonrası evine doğru giden kadın çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Abone ol
SİVAS merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen kazada; Leyla Yıldırım (51), market alışverişinden sonra evine gitmek isterken İ.K. (35) yönetimindeki 58 BY 264 plakalı çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Sürücü, polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.