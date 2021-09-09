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Bakanlık özel talimatı verdi! Marketlerde şoke eden rakamlar! Tek tek bakıldı

Bakanlık özel talimatı verdi! Marketlerde şoke eden rakamlar! Tek tek bakıldı

Son zamanlarda artan enflasyon verileri üretim maliyetleri gibi gerekçelerle zamlar uçuşa geçti. Ancak bazı marketlerin bu durumu suistimal ederek fahiş zamlar yaptıkları iddia ediliyordu. Bakan Mehmet Muş talimatı verdi özel denetim başladı.

Bakanlık özel talimatı verdi! Marketlerde şoke eden rakamlar! Tek tek bakıldı

Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından oluşturulan özel ekip, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerinde bulundu.

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Bakanlık özel talimatı verdi! Marketlerde şoke eden rakamlar! Tek tek bakıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddialarının incelenmesi için Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yönetici ve personelinden oluşan özel inceleme ekipleri oluşturuldu.

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Bakanlık özel talimatı verdi! Marketlerde şoke eden rakamlar! Tek tek bakıldı

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

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Bakanlık özel talimatı verdi! Marketlerde şoke eden rakamlar! Tek tek bakıldı

Etiket ve kasa farkı

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, bugün Ankara'daki marketlere yönelik fahiş fiyat artışı ve etiket denetimini yaptı. Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

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