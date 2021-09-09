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Gaziantep’te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep’te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi

Narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerindeki aramalarda 8 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Gaziantep’te, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız şekilde sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan takip ve çalışmalar sonucu şüpheli olduğu belirlenen 2 şahsı gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemleri sürüyor
Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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