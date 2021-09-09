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AstraZeneca Covid-19 aşısının bir yan etkisi daha çıktı: Guillain-Barre Sendromu

AstraZeneca Covid-19 aşısının bir yan etkisi daha çıktı: Guillain-Barre Sendromu

Avrupa İlaç Ajansı, İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının "çok nadir" görülen yan etkilerine Guillain-Barré Sendromu'nu da ekledi. Nörolojik bir hastalık olan Guillain-Barré Sendromu (GBS) geçici felce neden olabiliyor.

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Avrupa Birliği ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 31 Temmuz'a kadar dünya çapında uygulanan yaklaşık 592 milyon doz AstraZeneca (Vaxzevria) aşısı sonrasında toplam 833 sendrom vakası bildirilmesi üzerine harekete geçti.

'GBS aşının yan etkilerine eklenmelidir'
Sendromun, 10 bin kişiden birinde meydana gelen "çok nadir" bir yan etki olduğunu aktaran Ajans, son yaptığı güncellemede söz konusu nedensel ilişkinin "en azından makul bir olasılık olarak değerlendirildiğini" ifade ederek, "Bu nedenle GBS, Vaxzevria'nın bir yan etkisi olarak ürün bilgilerine eklenmelidir" açıklamasında bulundu.

euronews'te yer alan habere göre EMA ayrıca aşıyla ilgili bilgilere, eller ve ayaklardan göğüs ve yüze ilerleyebilen güçsüzlük ve felç gelişmesi durumunda tıbbi yardım almalarını söyleyen bir uyarı eklenmesini de önerdi.

Öte yandan EMA, temmuz ayında ise ABD'nin ardından Guillain-Barre sendromunu Johnson & Johnson'un Covid-19 aşısının olası yan etkilerine eklediğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çok nadir görülen sendrom, her yıl tahmini 3 bin ila 6 bin kişiyi etkilerken, çoğu rahat bir iyileşme sürecinden geçiyor.

Sağlık yetkilileri ayrıca aşının faydalarının potansiyel risklerden daha ağır bastığını vurguluyor.

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