BIST 1.436
DOLAR 8,47
EURO 10,04
ALTIN 488,96
HABER /  SAĞLIK

Süper aşı! Koronavirüs aşısıyla grip aşısını birleştirip tek aşı yaptılar!

Süper aşı! Koronavirüs aşısıyla grip aşısını birleştirip tek aşı yaptılar!

Koronavirüs salgını sona mı eriyor? ABD'den gelen bir haber umut verdi. ABD'li ecza şirketi Novavax, Covid-19 aşısıyla grip aşısını birleştirdi. İki virüse karşı savaşacak yeni aşının denemelerine başlandı. İlk araştırma sonuçlarına göre yapılan aşı hem COVID-19 hem de influenzaya karşı yüksek düzeyde koruma sağlıyor.

Abone ol

Koronavirüsle mücadelede sona mı yaklaşılıyor? Covid-19'u normal bir virüs gibi hayatımıda olmaya devam edeceği ama sürü bağışıklığının ardından şimdiki etkisini kaybedeceği konuşuluyordu. Covid-19'la savaşta en büyük güç ise aşıydı. Şirketler şimdilerde varyantlara karşı da tam etkili koronavirüs aşıları geliştirmek için harekete geçti. 

Covid-19 ve grip aşısı bir arada

Covid 19 aşılarının geliştirilmesine büyük yatırım yapan ecza şirketi Novavax birleşik Covid-19 ve grip aşısının test çalışmalarına başlandığını duyurdu. Novavax Araştırma ve Geliştirme Başkanı Dr Gregory Glenn yaptığı açıklamada "Bu iki aşının kombinasyonu, sağlık sistemi için daha fazla verimlilik sağlayabilir ve tek bir hamle ile COVID-19 ve influenzaya karşı yüksek düzeyde koruma sağlayabilir." dedi.

İlk denemeler Avustralya'da yapılacak

Ortak aşının ilk denemeleri Avustralya'da yapılacak. Araştırmacılar, çalışmadan en az sekiz hafta koronavirüs bulaşmış ya da onay almış COVID-19 aşısı olmuş 50 ila 70 yaşları arasında 640 kişiye şirketin COVID-19 ve grip aşısının güçlendirici bir kombinasyonunu uygulayacak.

Hem gribe hem de koronaya karşı koruma sağladı

Novavax, Mayıs ayında mevsimsel birleşik grip ve COVID-19 aşılarının ortaya çıkan virüs varyantlarıyla mücadelede kritik olmasını beklediğini açıklamıştı. Yapılan çalışmalarda şirketin grip aşısı 'NanoFlu/NVX-CoV2373' hem influenza A hem de influenza B'ye karşı güçlü tepkiler ortaya çıkardı ve koronavirüse karşı da koruma sağladı.

Korona aşısı için FDA'dan onay bekleniyor

Birleşik aşı için deneme sonuçlarının 2022'nin ilk yarısında sonuçlanması beklenirken şirket aynı zamanda COVID-19 aşısı için FDA'dan tam onay bekliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Danimarka Covid-19'u resmen bitirdi! Nasıl başardılar?
Danimarka Covid-19'u resmen bitirdi! Nasıl başardılar?
PCR testi nerede yapılır Ankara, İzmir, Adana PCR testi yapan hastaneler
PCR testi nerede yapılır Ankara, İzmir, Adana PCR testi yapan hastaneler
MİT'ten Pençe-Şimşek operasyonu! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü!
MİT'ten Pençe-Şimşek operasyonu! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü!
Afganistan'da Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Vücutları görünebilir
Afganistan'da Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Vücutları görünebilir
AstraZeneca Covid-19 aşısının bir yan etkisi daha çıktı: Guillain-Barre Sendromu
AstraZeneca Covid-19 aşısının bir yan etkisi daha çıktı: Guillain-Barre Sendromu
Gaziantep’te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gaziantep’te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi
Fahrettin Koca'dan rutin dışında son dakika açıklaması! Simge bir gün dedi...
Fahrettin Koca'dan rutin dışında son dakika açıklaması! Simge bir gün dedi...
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları! İBB'den açıklama geldi
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları! İBB'den açıklama geldi
Mersin'de çıplak görüntüyle genç kıza şantaj yaptı! Bakın ne ceza aldı: Sevinçten gözlerim parlıyor.
Mersin'de çıplak görüntüyle genç kıza şantaj yaptı! Bakın ne ceza aldı: Sevinçten gözlerim parlıyor.
3600 ek gösterge ne demek ne kadar maaş alınır?
3600 ek gösterge ne demek ne kadar maaş alınır?