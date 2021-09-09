Süper aşı! Koronavirüs aşısıyla grip aşısını birleştirip tek aşı yaptılar!

Koronavirüs salgını sona mı eriyor? ABD'den gelen bir haber umut verdi. ABD'li ecza şirketi Novavax, Covid-19 aşısıyla grip aşısını birleştirdi. İki virüse karşı savaşacak yeni aşının denemelerine başlandı. İlk araştırma sonuçlarına göre yapılan aşı hem COVID-19 hem de influenzaya karşı yüksek düzeyde koruma sağlıyor.

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Koronavirüsle mücadelede sona mı yaklaşılıyor? Covid-19'u normal bir virüs gibi hayatımıda olmaya devam edeceği ama sürü bağışıklığının ardından şimdiki etkisini kaybedeceği konuşuluyordu. Covid-19'la savaşta en büyük güç ise aşıydı. Şirketler şimdilerde varyantlara karşı da tam etkili koronavirüs aşıları geliştirmek için harekete geçti.

Covid-19 ve grip aşısı bir arada

Covid 19 aşılarının geliştirilmesine büyük yatırım yapan ecza şirketi Novavax birleşik Covid-19 ve grip aşısının test çalışmalarına başlandığını duyurdu. Novavax Araştırma ve Geliştirme Başkanı Dr Gregory Glenn yaptığı açıklamada "Bu iki aşının kombinasyonu, sağlık sistemi için daha fazla verimlilik sağlayabilir ve tek bir hamle ile COVID-19 ve influenzaya karşı yüksek düzeyde koruma sağlayabilir." dedi.

İlk denemeler Avustralya'da yapılacak

Ortak aşının ilk denemeleri Avustralya'da yapılacak. Araştırmacılar, çalışmadan en az sekiz hafta koronavirüs bulaşmış ya da onay almış COVID-19 aşısı olmuş 50 ila 70 yaşları arasında 640 kişiye şirketin COVID-19 ve grip aşısının güçlendirici bir kombinasyonunu uygulayacak.

Hem gribe hem de koronaya karşı koruma sağladı

Novavax, Mayıs ayında mevsimsel birleşik grip ve COVID-19 aşılarının ortaya çıkan virüs varyantlarıyla mücadelede kritik olmasını beklediğini açıklamıştı. Yapılan çalışmalarda şirketin grip aşısı 'NanoFlu/NVX-CoV2373' hem influenza A hem de influenza B'ye karşı güçlü tepkiler ortaya çıkardı ve koronavirüse karşı da koruma sağladı.

Korona aşısı için FDA'dan onay bekleniyor

Birleşik aşı için deneme sonuçlarının 2022'nin ilk yarısında sonuçlanması beklenirken şirket aynı zamanda COVID-19 aşısı için FDA'dan tam onay bekliyor.