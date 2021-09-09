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Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk anlaştı iddiası! Saadet Partisi ne dedi? Kulislerde konuşuluyor

Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk anlaştı iddiası! Saadet Partisi ne dedi? Kulislerde konuşuluyor

CHP'li eski milletvekili Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün anlaştığı iddiasına yer vererek Saadet Partisi yönetiminin bu anlaşmaya kesin bir dille karşı çıktığını yazdı.

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Milli Görüş lideri Oğuzhan Asiltürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeler, uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Asiltürk ile Erdoğan'ın anlaşmaya vardığını iddia ederek, Erdoğan’ın neler vadettiğini yazdı.

Erdoğan’ın Asiltürk’e şunları önerdiği anlaşıyor:

-Temel Bey’le istediğimiz bağı kuramadık. Önerilerimizi reddetti. Şimdi de biz size öneriler sunmuş olmayalım. Siz bizden işbirliği karşılığı isteklerde bulunmuş olun.

-Biz de sizin isteklerinizi kabul etmiş olalım. Sizin durumunuz da böylece güçlü olur. 

-Size seçilecek yerlerden 20 kişilik milletvekili kontenjanı verelim. Devlet kadrolarında istediğinizi yaparız.

-Bunun karşılığında hemen Cumhur İttifakı’na katılmanızı da beklemiyoruz. Millet İttifakı’ndan çekilin, devamında da Cumhur İttifakı’nın doğrusuna doğru yanlışına yanlış deyin...

Bu öneriler Asiltürk katında büyük ölçüde kabul gördü. Ne var ki parti kadroları buna mesafeli. SP içinde yapılan hesaplamaya göre yüzde 90’a varan ezici bir çoğunluk AKP ile yan yana durulmasına karşı.

Saadet Partisi'nin görüşü

SP içinde yapılan değerlendirmeleri şöyle sıralayabiliriz:

-Yıllardır AKP politikalarının karşısında durduk. Siyasetimizi buraya oturttuk. AKP çöküşe geçmişken işbirliğine girmek, bizi de aşağı çeker.

-AKP’nin onaylanacak, yanında durulacak bir yanı yok. Temel konulara bakışımız 180 derece farklı.

-SP Genel Merkezi’nin elimizden alınıp sokağa atılmamızdan karşımıza Erbakan ailesinin çıkarılmasına kadar bize yapmadıklarını bırakmadılar. Bunları unutmamız, yok saymamız mümkün değil.

Asiltürk ne kadar bastırırsa bastırsın, iktidar nimetlerinden ne gösterilirse gösterilsin SP’nin iktidara karşı duruşunu değiştirmesi zor görünüyor.

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