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'A Milli Takım’da ikinci Şenol Güneş dönemi sona eriyor' iddiası!

'A Milli Takım’da ikinci Şenol Güneş dönemi sona eriyor' iddiası!

Türkiye, 6-1'lik Hollanda hezimetini ve Şenol Güneş'i konuşuyor. Federasyon da yaşananları değerlendiriyor. İddiaya göre TFF yönetimi, Şenol Güneş'in istifa etmesini istiyor. Bunun birinci nedeni ise başarısız sonuçlar...

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 Başarısız Avrupa Şampiyonası macerası sonrası gözlerin çevrildiği Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım yine hayal kırıklığı yarattı. Karadağ beraberliği, zayıf Cebelitarık'a karşı zorlanılması ve kader maçı olarak görülen Hollanda sınavının ağır şekilde kaybedilmesi.. TFF, kırmızı alarma geçti.

Federasyon içinde Şenol Güneş ile devam edilmemesi görüşü ağırlık kazandı. Yapılan eleştirilerde Güneş'in taktik ve teknik olarak milli takımı idare edemediği dile getiriliyor. Tecrübeli hocaya süre tanınmasını isteyen yöneticilerin bulunmasına rağmen büyük
çoğunluk durumdan rahatsız.

Şenol Güneş'in, “Şeytani düzen var” ve “Gelmem için yalvardılar” sözleri de yol ayrılığının zaruri olduğuna dair düşünceleri perçinledi.

‘İstifa’ görüşmesi iddiası

TFF yönetiminin, Şenol Güneş'in istifa etmesini istediği iddia edildi. Bunun birinci nedeni başarısız sonuçlar. Ayrıca Güneş'in takım üzerindeki hakimiyetini kaybettiği de belirtiliyor. Diğer neden
ise yaklaşık 30 milyon TL'lik tazminat. TFF, bu tazminatı vermemek adına Güneş'in görevini bırakmasını istiyor. Bu yönde bir görüşmenin olacağı iddialar arasında.

2. döneminde %46 galibiyet

Sözcü'de yer alan habere göre Şenol Güneş, Mircea Lucescu'nun görevinden alınması sonrası, Beşiktaş'ı çalıştırdığı döneme denk gelen 28 Şubat 2019'da TFF ile milli takım teknik direktörlüğü için anlaştı. Güneş, sözleşmesi 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmasına rağmen rağmen Ay-Yıldızlıların 22 Mart 2019'daki Arnavutluk sınavıyla görevine başladı. Tecrübeli hoca, ikinci milli macerasında 32 maçta takımın başındaydı. Bu maçlarda 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi yaşandı. Galibiyet oranı yüzde 46 şeklinde oluştu.

ARTILARI

+ Tarihimizde 5. kez Avrupa Şampiyonası'na katıldık. + Fransa, Almanya, Hollanda, Hırvatistan ve Rusya gibi ekol ülkelere karşı yenilmezlik serisi yakaladı, iyi sonuçlar aldı. + 1994-2000 doğumlu yeni jenerasyonun milli takımda kalıcı olmasını sağladı.

EKSİLERİ

– Uluslar Ligi'nde küme düşüp 3. klasmana geriledik. – EURO 2020'de sıfır çektik, turnuvanın en kötü ülkesi olduk. – Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda 3.sıraya geriledik. – 1987'den sonra ilk kez 6 yedik, 1990'dan sonra ilk kez 5 farklı mağlup olduk.

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