Afganistan’ın yeni Merkez Bankası Başkanı olay oldu kalaşnikoflu fotoğraf

AFGANİSTAN’ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdrisi’nin makam odasında çekilen fotoğrafta masasında kalaşnikof marka otomatik tüfek dikkati çekti.

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20 yıl sonra Afganistan’da yeniden yönetimini ele geçiren Taliban önceki gün yeni hükûmette ve üst düzey bürokraside kimlerin görev aldığını duyurdu. Görevliler arasında birçok isim tartışma yaratırken, yeni Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Hacı Muhammed İdris'in bilgisayar karşısında çekilmiş fotoğrafı gündem oldu.

Twitter üzerinde paylaşılan fotoğraflarda Taliban’ın Merkez Bankası başkanı olarak atadığı Hacı Muhammed İdris, bir çalışma masasında dizüstü bilgisayarının karşısında otururken görülüyor.

“Para politikası için sihirli silah''

Uzmanların, “Çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyalar” dediği Taliban’ın yeni Merkez Bankası Başkanı, fotoğrafta kucağında ağır bir otomatik tüfekle poz verdi. Fotoğraf sosyal medya üzerinden paylaşım rekoru kırarken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu fotoğrafa tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar, “Afganistan’ın yeni Merkez Bankası Başkanı’nı tanıtıyoruz” yorumunu yaparken, diğerleri de “Kritik görüşmelerde bu adamla mı konuşulacak”, “Bu gerçek mi”, “Kalaşnikof- para politikası kredibilitesi için sihirli bir silah mı”, “Bu adamı Taliban bünyesinde bilgisayarı açmayı başaran tek insan olduğu için mi bu göreve almışlar” yorumları yaptı.