BIST 1.438
DOLAR 8,47
EURO 10,03
ALTIN 488,68
HABER /  DÜNYA

Afganistan’ın yeni Merkez Bankası Başkanı olay oldu kalaşnikoflu fotoğraf

Afganistan’ın yeni Merkez Bankası Başkanı olay oldu kalaşnikoflu fotoğraf

AFGANİSTAN’ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdrisi’nin makam odasında çekilen fotoğrafta masasında kalaşnikof marka otomatik tüfek dikkati çekti.

Abone ol

20 yıl sonra Afganistan’da yeniden yönetimini ele geçiren Taliban önceki gün yeni hükûmette ve üst düzey bürokraside kimlerin görev aldığını duyurdu. Görevliler arasında birçok isim tartışma yaratırken, yeni Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Hacı Muhammed İdris'in bilgisayar karşısında çekilmiş fotoğrafı gündem oldu.

Twitter üzerinde paylaşılan fotoğraflarda Taliban’ın Merkez Bankası başkanı olarak atadığı Hacı Muhammed İdris, bir çalışma masasında dizüstü bilgisayarının karşısında otururken görülüyor.

“Para politikası için sihirli silah'' 

Uzmanların, “Çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyalar” dediği Taliban’ın yeni Merkez Bankası Başkanı, fotoğrafta kucağında ağır bir otomatik tüfekle poz verdi. Fotoğraf sosyal medya üzerinden paylaşım rekoru kırarken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu fotoğrafa tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar, “Afganistan’ın yeni Merkez Bankası Başkanı’nı tanıtıyoruz” yorumunu yaparken, diğerleri de “Kritik görüşmelerde bu adamla mı konuşulacak”, “Bu gerçek mi”, “Kalaşnikof- para politikası kredibilitesi için sihirli bir silah mı”, “Bu adamı Taliban bünyesinde bilgisayarı açmayı başaran tek insan olduğu için mi bu göreve almışlar” yorumları yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
9 Eylül altın fiyatları! Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor
9 Eylül altın fiyatları! Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı
Devlet Bahçeli'den Yargıtay binası açılışındaki duayı eleştirenlere: Türkiye Müslüman bir ülkedir
Devlet Bahçeli'den Yargıtay binası açılışındaki duayı eleştirenlere: Türkiye Müslüman bir ülkedir
Safer ayı orucu var mı kaç gün oruç tutulur Safer orucu nasıl niyet edilir?
Safer ayı orucu var mı kaç gün oruç tutulur Safer orucu nasıl niyet edilir?
Danimarka Covid-19'u resmen bitirdi! Nasıl başardılar?
Danimarka Covid-19'u resmen bitirdi! Nasıl başardılar?
PCR testi nerede yapılır Ankara, İzmir, Adana PCR testi yapan hastaneler
PCR testi nerede yapılır Ankara, İzmir, Adana PCR testi yapan hastaneler
Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk anlaştı iddiası! Saadet Partisi ne dedi? Kulislerde konuşuluyor
Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk anlaştı iddiası! Saadet Partisi ne dedi? Kulislerde konuşuluyor
MİT'ten Pençe-Şimşek operasyonu! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü!
MİT'ten Pençe-Şimşek operasyonu! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü!
Afganistan'da Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Vücutları görünebilir
Afganistan'da Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Vücutları görünebilir
İstanbul'da 'Büyük Uyanış' mitinginde izin krizi! Abdurrahman Dilipak valilik kararını paylaştı
İstanbul'da 'Büyük Uyanış' mitinginde izin krizi! Abdurrahman Dilipak valilik kararını paylaştı