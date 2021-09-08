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Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi

Anadolu Ajansı
Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD'nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.

Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giden ana cadde üzerindeki Mesud kavşağı üzerinde bulunan ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin duvarları önce beyaza boyandı sonra Taliban lehine yazı ve motiflerle süslendi.

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Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi

Terk edilen büyükelçiliğin ana giriş kapasının yanındaki duvara ise Taliban bayrağı resmedildi.

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Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi

Büyükelçiliği çevreleyen diğer duvarlara ise "İşgalin sonlanması hepimizin ortak özgürlük iftiharıdır" ve "Vatandaş! Bağımsızlığın mübarek olsun" gibi sloganlar yazıldı.

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Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi

Giriş kapısı önünde Taliban güçlerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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