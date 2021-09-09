Melisa Emirbayer Gökhan Çıra ilişkisi Selin Ciğerci'nin başını yaktı

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra yarın boşanıyor. Gündeme bomba gibi düşen boşanma haberinin arkasından Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer ile ilişkisi olduğu iddia edildi ortalık karıştı. Peki Selin Ciğerci'nin evini bastığı söylenen Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında, sevgilisi Sami Hamidi kimdir?

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Magazin basınının çok yakından takip ettiği çift Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra yarın anlaşmalı olarak boşanıyor. Taşıyıcı annelik yöntemi ile çocuk sahibi olacakları söylenen çiftin boşanma haberi bomba etkisi yaratırken işin gerçek yüzü de konuşulmaya başladı. Bir dönem adı Survivor sunucu olan Melisa Emirbayerr ile yasak aşk iddialarına karışan Gökhan Çıra'nın yeniden Selin Ciğerci'yi aldattığı dedikodusu ise en çok konuşulanlardan biri. Peki Selin ciğerci ve Gökhan Çıra'nın arasını açan Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında? Melisa Emirbayer'in sevgilisi Sami Hamidi kimdir?

Melisa Emirbayer kimdir: Melisa Emirbayer Survivor eski yarışmacılarından birisidir ve 2 Kasım 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirli olan Melisa Emirbayer kaç yaşındadır sorusu da yanıt buldu. Melisa Emir Bayer 25 yaşındadır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünü bitirdi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi üzerine spora yöneldi. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu.

Melisa Emirbayer, 2009 senesinde başlayan milli takım serüveninde birçok başarı elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı. Survivor Türkiye-Yunanistan formatında yarışan Melisa Emirbayer, yarışma ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yaptı.

Melisa Emirbayer'in instagram adresi; @melisaemirbayerofficial'dır. Melisa'nın 197 bin takipçisi bulunmaktadır.

Sevgilisi Sami Hamidi kimdir: Sami Hamidi 1990 yılında Lefkoşa'da doğdu. Spor hayatına 4 yaşında tekvando ile başlayan Hamidi, 10 yaşında basketbol ile tanıştı ve 18 yaşına kadar aktif basketbol oynayarak birçok kez ligin en değerli oyuncusu ünvanına layık görüldü