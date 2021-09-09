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Sivas'ta sosyal medyadan bulup yanına aldı! İşe gelince şok oldu

Sivas'ta sosyal medyadan bulup yanına aldı! İşe gelince şok oldu

SİVAS'ta yün yorgan imalatı yapan bir usta mesleğini yaşatabilmek için sosyal medya üzerinden bulduğu çırağı yanına aldı, çırak geçtiğimiz gece kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı.

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Edinilen bilgilere göre olay, Örtülüpınar Mahallesi Taşlı Sokak üzerinde bulunan bir yorgancıda meydana geldi. Sivas'ta yıllarca yorgancılık yapan Sinan Toprak, mesleğini yaşatmak için sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak çırak aramaya başladı. Kendisini Naci ismiyle tanıtan şahıs, Toprak’la iletişime geçti ve daha sonra Sivas’a gelerek yorgancıda işe başladı. İş yeri sahibi Sinan Toprak, kendisine güvendiği şahsın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak yatması için iş yerinin anahtarını bile bıraktı.

Bugün sabah iş yerine gelen Toprak, iş yerini açık göremeyince şoka uğradı. Anahtarı bularak dükkana giren Toprak, kasada bulunan 600 lira paranın olmadığını fark etti. Sinan Toprak’ın geçtiğimiz günlerde de şahsa bin lira verdiği öğrenildi. Kendisini Naci olarak tanıtan şahıs bin 600 lira parayla birlikte kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Toprak durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şahsın yakalanması için arama çalışması başlattı.


“İnsanlara artık güvenimiz yok’’
Yorgancı Sinan Toprak, “Bir hafta önce işçi için ilan vermiştim eleman geldi. Arkadaş burada yatıp kalıyordu sabah geldiğimde dükkan kapalıydı. Çekmecede bir miktar para vardı alıp gitmiş. İnsanlara artık güvenimiz yok maalesef. İşlerimiz yoğun yazın düğün sezonu olduğundan dolayı bizde güvendik insanlara ama insanlara artık güvenilmiyor onu öğrendik. Çekmecede 600 TL nakit vardı, bin TL ise iş karşılığı para vermiştik 1600 TL gitti’’ dedi.

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