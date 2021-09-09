BIST 1.438
DOLAR 8,47
EURO 10,03
ALTIN 488,68
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yönetenler çoklu organ yetmezliğinde!

Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yönetenler çoklu organ yetmezliğinde!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde konuştu.

Abone ol

Kılıçdaroğlu "Şu anda Türkiye’yi yönetenler çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyalar. Çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya kalan bir siyasal iktidarın Türkiye'yi yönetme şansı yoktur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geleceği inşa ederken 'Her şeyi biz yaparız' demiyoruz. Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz. Çünkü bizim dostlarımız demokrasiyi savunuyorlar. İnsan haklarını savunuyorlar. Yargı bağımsızlığını savunuyorlar. Daha güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla birlikte inşa edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde Anıtkabir ziyaretinin ardından genel merkezde Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin halkın çıkarlarını, Türkiye’nin çıkarlarını koşulsuz savunan parti olduğunu belirterek, "Dolayısıyla CHP’nin Türkiye için de bölge halkları için de Avrupa Birliği (AB) için de dünya siyaset tarihi için de ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bunu herkesin bilmesini isterim" dedi. 

Çoklu organ yetmezliği

Bütün yetkiler bir kişide toplandıktan sonra var olan kişi çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya bıraktı Türkiye'yi. Şu anda Türkiye'yi yönetenler çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyalar. Toplumu bu hale getirdiler. Ekonomiye, yargıya eğitime bakın! Türkiye’yi çoklu organ yetmezliğinden kurtarmamız lazım.

Çocuklarımızı denek olarak kullandılar

Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminde şu anda en büyük sorunun liyakatsizlik olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlikle yakında uzaktan alakası olmayan pek çok kişi önemli görevlere getirildi. Oysa hepimiz isteriz ki çocuklarımız en iyi okullarda okusun, iyi öğretmenler olsun. Öğretmenle öğrenci arasında, öğretmen-öğrenci-aile arasında samimi ve sıcak bir bağ kurulsun. Çocuğun yeteneklerini öğretmen keşfedebilsin. O yeteneklere uygun çocukların eğitim yolu açılsın. Bütün bunların hepsi yapılabilirdi. Hepsini mahvettiler. Ve bizim çocuklarımızı denek olarak kullandılar. Dünyada böyle bir örnek yoktur. 98 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Eğitim hallaç pamuğu gibi atıldı. Öğretmenler perişan edildi. Bir politika oluşturulmadı. Eğitimle ilgili kararı hayatında ders vermemiş kişiler, eğitimle hiçbir ilgisi olmayan kişiler eğitim politikasını belirledi. Ve Türkiye böyle bir politika ile karşı karşıya kaldı" diye konuştu. 

107 bin öğretmen ataması

Kılıçdaroğlu, en kısa zamanda 107 bin öğretmenin atanması gerektiğini ifade ederek, "107 bin öğretmenin atanması lazım. Tüm okullarda aşamalı olarak birer sağlık görevlisinin olması lazım. Hepsini belki birden yapmayabilirler. Ama aşamalı olarak ve kalabalık sınıflardan başlayarak, okullardan başlayarak bir sağlık personeli atanması lazım. 101 bin yardımcı hizmet personeline ihtiyaç var. Ve bunların atanması lazım. Dışarıda 10 milyonu aşkın işsiz var. Sınavla mı alırsınız doğrudan mı atarsınız; ama bu çocuklarımızın temizliği çok önemli. Pandemi sürecindeyiz. Hiçbir evladımızın burnunun kanamasını istemeyiz, hastalanmasını istemeyiz. Onun okulda gülerek, oynayarak, yaramazlık yaparak, öğretmeniyle tartışarak, arkadaşlarıyla oynayarak eğitim almasını isteriz. En büyük arzumuz budur" dedi.

Dostlarımız demokrasiyi savunuyorlar

Kılıçdaroğlu, 98 yılın verdiği ideal ve güçle geleceği inşa etmeye çalıştıklarını bildirerek, "Geleceği inşa ederken 'her şeyi biz yaparız' demiyoruz. Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz. Çünkü bizim dostlarımız demokrasiyi savunuyorlar. İnsan haklarını savunuyorlar. Yargı bağımsızlığını savunuyorlar. Bu ülkede herkesin mutlu, huzurlu yaşamasını istiyorlar. Dolayısıyla yapacağımız her çaba ülkemizin, evlatlarımızın geleceği için çok önemli. 98'nci yılımız kutlu olsun. Umudumuz yeşeriyor. Sürekli yeşerecek. Daha güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla birlikte inşa edeceğiz" dedi

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yönetenler çoklu organ yetmezliğinde! İttifakta çatlak büyüyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'nin "Tekil konuşuyor" eleştirisine yanıt geldi!
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta sosyal medyadan bulup yanına aldı! İşe gelince şok oldu
Sivas'ta sosyal medyadan bulup yanına aldı! İşe gelince şok oldu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlerde parmak izi dönemi başlıyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlerde parmak izi dönemi başlıyor
İstanbul'da kapanma korkusundan servis sıkıntısı! 10 bin okul servisi yola çıkmadı!
İstanbul'da kapanma korkusundan servis sıkıntısı! 10 bin okul servisi yola çıkmadı!
'A Milli Takım’da ikinci Şenol Güneş dönemi sona eriyor' iddiası!
'A Milli Takım’da ikinci Şenol Güneş dönemi sona eriyor' iddiası!
9 Eylül altın fiyatları! Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor
9 Eylül altın fiyatları! Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan korkutan 'Mu' varyantı açıklaması: 'Kışın sorun teşkil edebilir'
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan korkutan 'Mu' varyantı açıklaması: 'Kışın sorun teşkil edebilir'
Devlet Bahçeli'den Yargıtay binası açılışındaki duayı eleştirenlere: Türkiye Müslüman bir ülkedir
Devlet Bahçeli'den Yargıtay binası açılışındaki duayı eleştirenlere: Türkiye Müslüman bir ülkedir
Safer ayı orucu var mı kaç gün oruç tutulur Safer orucu nasıl niyet edilir?
Safer ayı orucu var mı kaç gün oruç tutulur Safer orucu nasıl niyet edilir?
Süper aşı! Koronavirüs aşısıyla grip aşısını birleştirip tek aşı yaptılar!
Süper aşı! Koronavirüs aşısıyla grip aşısını birleştirip tek aşı yaptılar!