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Fransa'da doğum kontrol hapı yaşı değişti! 15-25 yaş arasına artık ücretsiz!

Fransa'da doğum kontrol hapı yaşı değişti! 15-25 yaş arasına artık ücretsiz!

Fransa'da kadınların doğum kontrol yöntemlerine ücretsiz erişiminde yaş sınırı yükseltildi.

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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, doğum kontrol haplarının 25 yaş ve altındaki kadınlara ücretsiz verileceğini duyurdu. Böylece yaş sınırı 18'den 25'e çıkarılmış oldu.

Sağlık Bakanı Veran, 1 Ocak'tan itibaren 25 yaş ve altındaki tüm kadınlara ücretsiz doğum kontrol hapı verileceği açıkladı.
France 2 televizyonuna verdiği demeçte Veran, "Genç kadınlarda doğum kontrol kullanım oranında düşüş var. Bunun sebebi maddi olanaklar. Kadınların ulaşmak istedikleri halde pahalı olması nedeniyle doğum kontrol yöntemlerine erişememesi kabul edilemez" dedi.

Veran, ücretsiz ilaç temininin devlete maliyetinin 21 milyon euro olacağını belirtti. Fransa’da doğum kontrol hapları şu ana kadar 15 ila 18 yaş arasındaki kadınlara ücretsiz veriliyordu.

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