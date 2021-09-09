Hulusi Akar'dan Yunanistan Sempozyumu'nda Atatürk tepkisi: Gerçekten pes doğrusu

Güney Kıbrıs'ın öğretmenlere Atatürk sayfasının kitaplardan yırtılması talimatına Türkiye'den tepki yağıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuyla ilgili konuştu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda konuştu.

Hulusi Akar, Atatürk ile ilgili verilen talimatı hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu çarpık ve düşmanca zihniyetin örneğidir. Bu olay kimlerle uğraştığımızın örneğidir. Gerçekten pes doğrusu. Türkiye barıştan yana olduğunu her zaman göstermiştir."

Yunanistan'ın ihlalleri

"Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir" dedi.